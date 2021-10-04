Интерактивные аудиоспектакли о Кавминводах создали для школьников Пятигорска

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Аудиоспектакли об истории и географии региона Кавказских Минеральных Вод, которые станут частью экскурсий для школьников, создали при поддержке Фонда президентских грантов в Пятигорске. Первые спектакли на улицах города пройдут в октябре, рассказала в понедельник ТАСС инициатор проекта, генеральный директор Фонда культурного развития региона КМВ Вероника Гребенюкова.

"В октябре школьники Пятигорска начнут посещать две из трех экскурсий, - сказала собеседница агентства. - Один из аудиоспектаклей будет по теме гражданской войны в Пятигорске, второй посвящен Михаилу Юрьевичу Лермонтову, а третий - природе и геологии Кавказа".

Проект ранее поддержал Фонд президентских грантов, оказав помощь в размере почти 2,4 млн рублей. При этом инициаторы проведения экскурсий для школьников вложат еще более 500 тыс. рублей.

В работе над экскурсиями важную роль отвели научному сообществу Пятигорска. "Сотрудники вузов и музеев помогли подготовить информацию, чтобы она была достойной интеграции в учебный процесс. После этого с ней работали сценаристы и режиссеры, которые переработали ее художественно, сохранив изначальный смысл", - отметила Гребенюкова. Запись аудиоспектаклей произвели в Москве с привлечением столичных актеров.

Пока принять участие в такой экскурсии могут только школьники Пятигорска. В рамках проекта каждый из трех аудиоспектаклей - экскурсий по городу посетят 350 учащихся. Однако, как отметила руководитель фонда, в случае успеха проекта его внедрят в образовательный процесс. Кроме того, в планах инициаторов проекта расширить его географию за пределы Пятигорска.