Роман Стругацких "Жук в муравейнике" будет экранизирован

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роман Аркадия и Бориса Стругацких "Жук в муравейнике" будет экранизирован в рамках партнерства мультимедийного сервиса Okko и компании "Медиаслово". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Okko.

"В рамках партнерства уже принято решение о запуске экранизации по мотивам одного из самых популярных романов Аркадия и Бориса Стругацких "Жук в муравейнике", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается о завершении съемок первого совместного проекта - сериала Надежды Михалковой "Номинация". Его зрители увидят уже в следующем году. Также будет запущен новый проект по сценарию Сергея Минаева и снят сериал дизайнера Дениса Симачева.

Сделка о партнерстве заключена на три года. В его рамках Okko получит право first look на все новые проекты компании "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Продюсерская компания "Медиаслово" занимается разработкой и производством сериалов для онлайн-платформ и телевизионных каналов. Среди проектов компании, в частности, - сериал "Беспринципные", триллер Вадима Перельмана "Пропавшая", биографический мюзикл "Магомаев", мистический детектив "Мертвое озеро". Мультимедийный сервис Okko - российский VoD-сервис. Проект стартовал в 2011 году и сейчас представлен на всех ключевых платформах.

Роман Стругацких и другие экранизации

Культовый фантастический детектив "Жук в муравейнике" (1979) - это вторая книга трилогии, рассказывающей о жизни и приключениях Максима Каммерера. Этот же персонаж - главный герой в произведениях "Обитаемый остров" и "Волны гасят ветер". По сюжету действие происходит в 2178 году, Каммерер работает в "Комиссии по контролю за научными исследованиями" - КОМКОН-2.

Произведения братьев Стругацких уже послужили основой сценариев ряда художественных фильмов. В их числе "Сталкер" (1979, Андрей Тарковский; по мотивам повести "Пикник на обочине"), "Чародеи" (1982, Константин Бромберг; по мотивам повести "Понедельник начинается в субботу"), "Дни затмения" (1988, Александр Сокуров; по мотивам повести "За миллиард лет до конца света"), "Обитаемый остров" (2008, Федор Бондарчук; по одноименному роману), "Трудно быть богом" (2013, Алексей Герман; по мотивам одноименной повести).