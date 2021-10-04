Международная неделя осведомленности о дислексии началась в Пушкинском музее

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени (ГМИИ) А.С. Пушкина совместно с Ассоциацией родителей детей с дислексией 4-10 октября проводят III Международную неделю осведомленности о дислексии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

"Развитие доступности для разных посетителей - важная задача современного музея. Для Пушкинского в этом году одним из шагов в этом направлении станет проведение с 4 по 10 октября Международной недели осведомленности о дислексии. В течение нескольких дней на фасаде Главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина можно увидеть баннеры с нарушенной последовательностью букв, передающие трудности восприятия текста человеком с дислексией", - отметили в пресс-службе.

Проводимые мероприятия призваны привлечь внимание общества к проблемам детей и взрослых с этой особенностью развития.

В понедельник в Итальянском дворике ГМИИ им. А.С. Пушкина состоится торжественное открытие Международной недели осведомленности о дислексии. 5 и 6 октября пройдет двухдневная научно-практическая конференция "Школьные трудности. Современные стратегии помощи детям", мастер-класс для детей с особенностями развития, а также специальная музейная сессия "Дети с трудностями в обучении на выставке современного искусства" с участием представителей Московского музея современного искусства, ГМИИ, музея "Гараж" и другими. В программе конференции - выступления педагогов, специалистов в области нейронауки, а также исследователей дислексии.

Поискам доступного языка для разных посетителей в ГМИИ им. А.С. Пушкина посвящен проект "Доступный музей", который реализуется с 2016 года. Он направлен на повышение доступности образовательных и выставочных программ для разных категорий посетителей. В рамках проекта проводятся экскурсии на русском жестовом языке, мероприятия с тифлокомментированием, мастер-классы для детей с особенностями развития.