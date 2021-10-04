Умер режиссер-документалист Дмитрий Луньков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РСФСР Дмитрий Луньков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ в понедельник.

"4 октября 2021 года на 86-м году скончался режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РСФСР Дмитрий Алексеевич Луньков", - говорится в сообщении.

Дмитрий Луньков был членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Он снял более 60 документальных фильмов, среди них - "Строка поэта", "Голос интеллигенции", "Страница" и др.