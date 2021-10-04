Съемки проекта "Вызов" начнутся сразу после отделения корабля "Союз МС-19"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Киносъемки в рамках проекта "Вызов" начнутся сразу после отделения корабля "Союз МС-19". Об этом сообщила в понедельник актриса Юлия Пересильд, которой предстоит сыграть в фильме главную роль, на пресс-конференции ТАСС, организованной по видеосвязи.

"Снимать начинаем мы уже после контакта отделения", - сказала Пересильд.

Она отметила, что профессии космонавта и актрисы, которые ей придется совместить, противоположные. "Актриса должна быть нежной, чувствительной, открытой, и эмоции должны быть близко. А у космонавта все должно быть наоборот: нужно быть собранным, сконцентрированным, эмоции - после полета", - пояснила актриса.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.