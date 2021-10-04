В Воронежском театре оперы и балета впервые за 60 лет поставили "Баядерку" Минкуса

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Балет "Баядерка" на музыку композитора Людвига Минкуса впервые поставили на сцене Воронежского театра оперы и балета. Премьеру представили в год 60-летия театра, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе театра.

"Впервые на воронежской сцене поставлен балет Минкуса "Баядерка". По мнению балетмейстера-постановщика спектакля, заслуженной артистки России Юлианы Малхасянц, сегодня в репертуаре каждой классической балетной труппы должен присутствовать этот спектакль. Ведь хореография Петипа всегда организует труппу и повышает ее профессиональный уровень, разнообразие пластического материала дает возможность артистам раскрыть себя с разных сторон, а в содержании балета заложены актуальные на все времена темы и смыслы", - говорится в сообщении.

Балет поставили к 60-летию тетра, которое он отмечает в 2021 году. Зрительный зал театра рассчитан на 1 073 места, но из-за пандемии коронавируса в нем разрешили заполняемость не более 50%, на входе всем измеряют температуру, обязательно наличие маски, продажа билетов ведется в онлайн-режиме.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, "Баядерка" с музыкой Людвига Минкуса и хореографией Мариуса Петипа станет самой масштабной премьерой сезона 2021-2022 годов, балет покажут 16 и 17 октября. Костюмы и декорации создал приглашенный на спектакль художник-постановщик, академик Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи. Дирижер-постановщик спектакля - лауреат премии главы Республики Мордовия Данила Серганин", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Воронежский театр оперы и балета является единственным оперным театром в Центральном Черноземье, он появился в 1931 году как театр музыкальной комедии. В 1960 году по предложению композитора Тихона Хренникова началось его преобразование в Музыкальный театр, и 25 февраля 1961 года на его сцене состоялась премьера оперы Чайковского "Евгений Онегин", ознаменовавшая появление нового воронежского театра. В театре поставили свыше 260 спектаклей, сейчас в его репертуаре 62 спектакля, в том числе 18 оперных, 27 - балетных, 17 оперетт. С 1965 года воронежский театр приглашает в балетную труппу лучших выпускников местного хореографического училища.