Билли Айлиш станет самым молодым сольным хедлайнером фестиваля Glastonbury

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Певица Билли Айлиш станет самым молодым в истории британского музыкального фестиваля Glastonbury сольным хедлайнером. Об этом в понедельник объявили организаторы мероприятия на своей странице в Twitter.

"Мы рады сообщить, что замечательная Билли Айлиш будет хедлайнером Pyramid Stage на фестивале Glastonbury в следующем году и станет самым молодым сольным хедлайнером в нашей истории. Это идеальный способ для нас вернуться, и я не могу дождаться!" - сказала одна из организаторов фестиваля Эмили Ивис. Билли Айлиш выступит в пятницу вечером, 24 июня 2022 года. Сам же фестиваль пройдет с 22 по 26 июня. В прошлом году Glastonbury должен был отпраздновать свое 50-летие, однако его отменили из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Айлиш станет первой женщиной-хедлайнером с 2016 года. В 2020 году на фестивале должна была выступить Тейлор Свифт, но этого не произошло из-за пандемии.

Айлиш триумфально дебютировала на Glastonbury в 2019 году. С тех пор она завоевала множество наград Grammy и Brit Award за свой дебютный альбом When We All Fall Asleep Where Do We Go, а недавно возглавила чарты со своим вторым студийным альбомом Happier Than Ever, вышедшим в 2021 году.

На прошлой неделе Айлиш появилась на красной дорожке на премьере последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". В картине она исполнила заглавную композицию. Айлиш написала песню вместе со своим братом и американским певцом Финнеасом О'Коннелом, а также композитором Хансом Циммером и основателем музыкальной группы The Smith Джонни Марром.