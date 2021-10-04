Мединский считает, что Достоевского не надо навязывать школьникам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Изучение произведений писателя Федора Достоевского не нужно навязывать в школе - его творчество надо показывать как заманчивую интеллектуальную вершину, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на презентации тематического номера журнала "Историк" в книжном клубе "Достоевский". Выпуск приурочен к 200-летию со дня рождения писателя.

"Что касается Достоевского, его точно не надо навязывать в школе. Его, может быть, надо показать школьникам как что-то, что, может быть, когда вы станете взрослее и мудрее, вам станет доступно. А те, кто сможет понять это уже сегодня, - это какие-то особые школьники. Показать это как такую заманчивую интеллектуальную вершину, к которой надо стремиться <...> Это не значит, что его не надо проходить, но делать это надо совершенно по-другому", - сказал Мединский.

Заместитель главного редактора журнала "Историк" Арсений Замостьянов на презентации отметил, что в тематическом номере авторы показывают актуальность идей Достоевского не только с литературной, но и с исторической точки зрения.

"То влияние на умы, которое Достоевский начал оказывать с 60-х годов (может быть, чуть раньше - с конца 50-х), невероятно перевернуло отношение к литературе, к жизни, к истории не только в России, но и во всем мире, и сделало Достоевского той личностью, которой <...> будут посвящать номера журналы не только исторические, но и посвященные самым разным сторонам человеческой жизни. Потому что это явление цивилизационного масштаба", - подчеркнул Замостьянов.

О журнале

Журнал "Историк" был создан в январе 2015 года по инициативе Института социально-экономических и политических исследований. Каждый месяц журнал открывается главной темой, посвященной тем или иным историческим личностям, резонансным событиям, острым проблемам.

Октябрьский номер, приуроченный к 200-летию Достоевского, стал 82-м за время существования издания. В нем собраны научные, филологические, исторические статьи, исследующие жизнь и творчество Достоевского, историю издания его произведений. Также в номере опубликовано интервью художественного руководителя Государственного театра наций народного артиста РФ Евгения Миронова, много раз игравшего героев произведений Достоевского и самого писателя.