Фестиваль "Книжный маяк" пройдет в Санкт-Петербурге в гибридном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Третий по счету Всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга" в этом году пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн) с 8 по 10 октября, в его программу вошли более 160 мероприятий, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник автор этого события Денис Котов. Среди основных участников - писатели Олег Рой, Татьяна Устинова, Андрей Курпатов, Януш Леон Вишневский и многие другие.

"Ярким событием внутри праздника будет, насколько я помню, первый книжный разговор с Михаилом Борисовичем Пиотровским - о книгах, об Эрмитаже. Олег Рой, Татьяна Устинова приедут в Санкт-Петербург, Андрей Курпатов выступит также вживую, - рассказал Денис Котов - Януш Леон Вишневский - это наш международный друг, который будет в режиме онлайн общаться с одной из наших площадок - Библиотекой Алвара Аалто в Выборге".

Всего, по словам Котова, за три дня - с 8 по 10 октября - пройдет около 165 событий, все они будут бесплатными для публики. Площадками фестиваля станут Государственный Эрмитаж, Российская национальная библиотека, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и другие. "Наших зрителей я бы не ориентировал на физическое посещение площадок, потому что действуют ограничения: в большинстве случаев это будут небольшие мероприятия на 20-30-50 человек", - отметил Котов. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте фестиваля, получить программу, выбрать наиболее интересующие темы, прийти на площадку, где будет проходить событие или присоединиться к трансляции на YouTube-канале "Книжный маяк Петербурга".

Одним из важных событий фестивальной программы станет открытие после реконструкции главного здания Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского на набережной реки Фонтанки - оно состоится 9 октября. Как рассказала на пресс-конференции директор учреждения Зоя Чалова, в этот день на площадке, которая более двух лет была закрыта, пройдут встречи с писателями и поэтами, квесты, экскурсии, выставка новых книг и другие мероприятия.

Как отметил на пресс-конференции вице-губернатор Борис Пиотровский, фестиваль, несмотря на свою относительно недолгую историю, уже успел стать важным явлением культурной и деловой жизни Санкт-Петербурга, а также площадкой для встреч писателей, читателей, издателей, представителей библиотечного сообщества.

Партнерами "Книжного маяка" выступают правительство Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Российская национальная библиотека, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Роскультцентр", Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского и другие.