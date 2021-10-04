Международная программа "Золотой маски" пройдет в Эстонии, Латвии и Турции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" возобновляет программу за рубежом. Этой осенью показы лучших российских спектаклей пройдут в трех странах - Эстонии, Латвии и Турции, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Золотой маски".

"Фестиваль в этих странах станет одним из первых российских театральных проектов за рубежом в постпандемийный год и будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - сказала собеседница агентства, подчеркнув, что "международная программа стала возможной благодаря поддержке Министерства культуры РФ".

Свой комментарий по поводу предстоящих зарубежных проектов дала генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. "Зарубежные проекты давно являются важной и неотъемлемой частью "Золотой маски", - отметила она. - Мы очень дорожим теми культурными, профессиональными и человеческими связями, которые за годы образовались вокруг "Золотой маски", ведь именно в постоянном сотрудничестве и общении рождается уникальный опыт, новые идеи и творческий обмен".

Ревякина напомнила, что фестивали "Золотой маски" в странах Балтии проходят с 2005 года, что говорит о взаимном интересе и тесной дружбе. "И это в то же время требует от нас держать руку на пульсе, внимательно подходить к выбору спектаклей и популяризации российского театра за рубежом", - подчеркнула она.

"С 2018 года мы сотрудничаем со Стамбульским театральным фестивалем. Принимая все ограничения и меры безопасности, мы будем участвовать в этом фестивале онлайн и на специальной цифровой платформе представим спектакли Дмитрия Крымова, Владимира Панкова и Тимофея Кулябина", - заявила гендиректор "Золотой маски".

Программа в странах Балтии

В пресс-службе "Золотой маски" проинформировали, что сезон осенних международных проектов откроется 5 октября в Эстонии. "Первым спектаклем программы станет постановка Евгения Марчелли "Шутники" театра "Сатирикон", которая будет показана в Таллине. В афише также представлены спектакли Театра наций "Иранская конференция" и "Горбачев", премьера театра "Современник" - "Собрание сочинений", спектакль "Танцпол" театра "Балет Москва" и три постановки для детей петербургского театра "Karlsson Haus", - перечислила собеседница агентства.

Она напомнила, что "Золотая маска в Эстонии" проводится с 2005 года и по традиции проходит не только в столице страны - Таллине, но и охватывает небольшие города - Нарву и Кохтла-Ярве.

"А 7 октября откроется юбилейный 15-й фестиваль "Золотая маска в Латвии", в программе которого собрано девять российских спектаклей: от масштабного балета петербургского Театра им. Леонида Якобсона до постановки небольшого театра "Поиск" из Лесосибирска", - рассказала представитель пресс-службы. Одним из ключевых событий в праздновании юбилейной даты она назвала вручение премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства сценографу и художнику Латвии Андрису Фрейбергсу, которое состоится 13 октября в рижском театре "Дайлес".

"В этот же день запланирована традиционная посадка деревьев в Риге, в парке Кронвальда, где уже растут десятки деревьев, посаженных российскими деятелями культуры за годы существования проекта. На этот раз в акции примут участие режиссер Виктор Рыжаков и артисты Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте, Нелли Уварова, Вениамин Смехов, Игорь Гордин и другие, занятые в спектакле "Иранская конференция" Театра наций", - сообщила представитель пресс-службы.

Она обратила внимание, что в этом году фестивали в странах Балтии расширяют формат и покажут спектакли не только на сценических площадках, но и на экране кинотеатров. "В партнерстве с TheatreHD мы представим масштабный и красочный балет "Ромео и Джульетта" екатеринбургского театра "Урал Опера Балет", - сообщила собеседница агентства.

Проект в Турции

Она также рассказала, что этой осенью "Золотая маска" продолжит сотрудничество с Международным Стамбульским театральным фестивалем, который пройдет с 22 октября по 20 ноября в онлайн-формате на специальной цифровой платформе.

"Золотая маска" представит три спектакля, отмеченных Российской национальной театральной премией и ставших яркими театральными высказываниями. Зрители Турции увидят неожиданную интерпретацию классических текстов в постановке ведущих российских режиссеров: "Борис" Дмитрия Крымова, "Дети солнца" Тимофея Кулябина и "Медведь" Владимира Панкова", - обозначила программу представитель пресс-службы, добавив, что "сотрудничество "Золотой маски" и Международного Стамбульского фестиваля стало возможным при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. Международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры РФ.