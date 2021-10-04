В Дагестане открылся второй Международный фестиваль национальных театров

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Коллективы из восьми регионов России и Казахстана принимают участие во втором Международном фестивале национальных театров, открывшегося в понедельник в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

"Сегодня в Дагестане стартовал II Международный фестиваль национальных театров. До 5 октября на республиканских сценах выступят коллективы из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкессии, Татарстана, Мордовии, Башкортостана и Казахстана", - сказал собеседник агентства.

Все показы будут проходить на национальных языках и сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

"Впервые в истории фестиваля молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посетить любые показы фестиваля по социальной программе "Пушкинская карта", - добавили в ведомстве.

По словам организаторов, фестиваль будет способствовать развитию национальных театральных школ, сохранению языков, пропаганде национальной драматургии, укреплению взаимопонимания и дружественных культурных связей между народами. Основные площадки проведения фестиваля - города Дербент и Махачкала.

Собеседник ТАСС добавил, что в рамках фестиваля пройдет конкурс в 17 номинациях, в том числе "Лучший драматический спектакль большой формы", "Лучший музыкальный, пластический спектакль" и т. д. "Так, Ингушский театр покажет спектакль "Пока арба не перевернулась" по пьесе Отара Иоселиани режиссера-постановщика Вахтанга Николава. Атнинский государственный драмтеатром им. Тукая из Татарстана представит спектакль "Потерянный день", - рассказали в ведомстве.