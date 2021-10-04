В Карачаево-Черкесии разработают систему модернизации домов культуры

ЧЕРКЕССК, 4 октября./ТАСС/. Систему для модернизации домов культуры разработают в Карачаево-Черкесии (КЧР) при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили в региональном министерстве культуры в понедельник.

"Союз московских архитекторов на средства президентского гранта разработает систему модернизации домов культуры в Карачаево-Черкесской Республике. Командой проекта исследования и модернизации дворцов и домов культуры в России "Идентичность в типовом" будет проанализировано функционирование домов культуры республики и их специфика", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что специалисты в рамках проекта изучат потребности жителей республики в городах и селах, проведут несколько обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий с руководителями и сотрудниками домов культуры региона. А также создадут онлайн-платформу для взаимодействия домов культуры с творческими предпринимателями и разработают прототип нового многофункционального культурного центра и стратегию его функционирования. Реализовать проект планируется в период с июля 2021-го до конца 2022 года.

"Проект "Идентичность в типовом" направлен на модернизацию системы культурно-досуговых учреждений в КЧР посредством создания инструментов для руководителей и сотрудников Домов культуры, пользуясь которыми, они смогут самостоятельно наладить эффективное и современное функционирование своих учреждений. Дома культуры в республике станут мультифункциональными центрами, отвечающими запросам жителей, требованиям времени и стратегии развития республики", - отметили в пресс-службе.

В Карачаево-Черкесии за последние три года построили и отремонтировали 35 домов культуры, за прошедший год для 12 культурных объектов закупили музыкальное оборудование. Власти КЧР намерены построить и отремонтировать еще шесть ДК в селах республики до конца 2021 года. Всего в КЧР функционирует 121 организация культурно-досугового типа, из которых 110 приходится на сельскую местность.

Ранее руководитель региона Рашид Темрезов отметил, что в 2022 году планируется начать реконструкцию здания единственного драматического театра республики, где работают пять национальных театров КЧР.