В Дагестане 300 коллективов поучаствовали в конкурсе, посвященном традициям народов РФ

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Отборочные этапы республиканского конкурса "Народов много - страна одна", посвященного культуре и традициям разных народов России, завершился в Дагестане, в нем приняли участие более 300 творческих коллективов и сольных исполнителей, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства по делам национальностей республики.

Как уточнили в министерстве, конкурс проводится в нескольких номинациях: "Национальные подворья народов России", "Обычаи, обряды и традиции народов России", "Танцы народов России", "Игры народов России", "Стихи о родине на языках народов России".

"Основной целью проведения конкурса является гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Российской Федерации", - отметили в министерстве.

Конкурсанты, прошедшие муниципальный отбор, примут участие в окружных полуфиналах, которые состоятся 5, 7, 11 и 13 октября в четырех городах республики. В финале конкурса, запланированном на 28 октября, определятся победители в каждой номинации, которые получат денежные призы - 50 тыс. рублей за первое место, 30 тыс. рублей за второе и 20 тыс. рублей за третье место.