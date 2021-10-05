В Киеве впервые показали документальный фильм "Бабий Яр. Контекст"

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", ставший лауреатом специальной премии Каннского кинофестиваля 2021 года, впервые показан на Украине. Показ состоялся в рамках мероприятий к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. Премьера фильма, в частности, прошла на телеканале ICTV.

"Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" создан нидерландской компанией Atoms & Void по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Фильм получил награду для документальных фильмов - премию "Золотой глаз" на Каннском международном кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм", - сообщил в понедельник Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" на своем официальном сайте. Отмечается также, что фильм был отобран для участия в European Film Awards - "кинопремии, которую называют "европейским "Оскаром".

Лента рассказывает не только об убийстве евреев в Киеве в годы Великой Отечественной войны, но также о событиях, предшествующих этому, и о тех, которые связаны с холокостом, но произошли после. Фильм построен из документальных кадров, снятых как немцами, так и советскими гражданами, использовались и любительские съемки прошлых лет. В ленте отсутствуют комментарии, на экране идут титры, которые поясняют, о чем демонстрированные кадры. "Я хотел, чтобы зритель сам принимал решения и сам <...> думал о том, что происходит", - прокомментировал Лозница свою задумку в эфире телеканала ICTV.

В фильме также представлены видео показаний выживших, допросы участвовавших в расстрелах нацистов, кадры того, как на Украине встречали нацистов, казнили некоторых из них, а также свидетельства участия некоторых представителей местного населения Украины в преступлениях холокоста.

Многие уникальные кадры в фильме зритель увидел впервые. В ленте использованы материалы из Красногорского архива - Российского государственного архива кинофотодокументов, Бундесархива и немецких региональных архивов, украинского архива им. Пшеничного, а также из частных собраний. "Некоторые материалы сохранились очень хорошо, некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений продолжалась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки", - процитировал Мемориальный центр Лозницу.

Трагедия Бабьего Яра

С 27 сентября на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. 29 сентября в стране ежегодно отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Мероприятия продлятся до 7 октября.

Урочище Бабий Яр - место массовых убийств гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган (ромов), а также советских военнопленных. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в овраге 33 771 человека (это число не включает малолетних детей до трех лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было убито около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные более чем о 100 тыс. погибших.