В Московском театре Et Cetera пройдет вечер памяти композитора Гии Канчели

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская премьера музыкального проекта, посвященного памяти грузинского композитора Гии Канчели, состоится в Московском театре Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В первом отделении вечера будет показан документальный фильм "Гия Канчели: я не любил кларнет..." (2020), а второе отделение представит концерт с участием кларнетиста Юлиана Милкиса и пианистки Полины Осетинской, в исполнении которых прозвучат 18 миниатюр для кларнета и фортепиано, написанных Гией Канчели. Именно в таком формате сам композитор задумывал показывать созданную канадским режиссером Ольгой Антимони киноленту", - рассказала собеседница агентства.

Проект станет посвящением Гии Канчели, который умер 2 октября 2019 года и чьи сочинения знакомы не только узкому кругу эстетов, но и всем, кто когда-либо смотрел фильмы Георгия Данелии "Мимино" (1977) и "Кин-дза-дза" (1986). "Сегодня Канчели остается одним из самых исполняемых современных авторов на мировой музыкальной арене", - отмечает представитель организаторов проекта.

По ее словам, идея фильма "Гия Канчели: я не любил кларнет..." родилась вследствие многочасового интервью композитора тележурналисту Грегори Антимони. Съемки документальной ленты продолжались 2,5 года и проходили в разных странах мира, в том числе в Грузии. Вторым героем картины стал музыкант Юлиан Милкис, друг Канчели.

"Композитор посвятил Милкису цикл из 18 миниатюр, которые звучали во многих странах мира, с разными пианистами и везде вызывали овацию. А исполнение дуэтом с Полиной Осетинской было признано самим композитором как лучшее", - заключила представитель организаторов.

Гия Канчели (1935-2019) - грузинский композитор, народный артист СССР. Автор симфонических и камерных сочинений, музыки к спектаклям и более чем 60 кинофильмам, в числе которых "Не горюй!" (1969), "Мимино", "Кин-дза-дза" и другие. Лауреат Государственной премии СССР (1976).