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Третьяковка представит широкую панораму современного европейского искусства

Как сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова, в экспозицию войдут работы художников из 32 стран

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Выставка "Многообразие/ Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", объединившая работы современных художников со всей Европы, откроется 22 ноября в Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

"Было очень сложно собрать вместе абсолютно уникальные работы ныне живущих художников. Все произведения происходят из собраний художников. Это очень живая, вибрирующая история", - отметила она.

В экспозицию войдут работы художников из 32 стран. В их числе Ансельм Кифер, Герхард Рихтер, Гилберт и Джордж, Мона Хатум, Вольфганг Тильманс, Кристиан Болтанский. Русское искусство будет представлено творениями Ильи Кабакова, Ольги Чернышевой и других.

Трегулова напомнила, что выставка была перенесена с 2020 года из-за эпидемической ситуации. Экспозицию уже успели увидеть в Берлине, где сегодня живут большинство художников - участников выставки.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира Исмаиловна
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