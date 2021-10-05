Выставка о влиянии русского искусства на мировую моду пройдет в Третьяковке в 2022 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Выставка "Русская нить. Искусство и мода", которая расскажет о влиянии России и русского искусства на стиль и моду XX века, откроется в Государственной Третьяковской галерее в конце 2022 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

"В конце 2022 года мы планируем открыть интереснейшую выставку под названием "Русская нить. Искусство и мода", которую мы делаем при участии куратора из Музея Виктории и Альберта в Лондоне Джеффри Марша - автора выставок "Дэвид Боуи" и Revolution", - сказала она.

В проекте примут участие крупнейшие музеи, хранящие исторические костюмы и коллекции модных домов. В экспозиции найдут отражение важнейшие модные события прошлого века - от знаменитого костюмированного бала семьи Романовых в Зимнем дворце в 1903 году до русских коллекций Джона Гальяно и Карла Лагерфельда.

Также в следующем году галерея представит выставку современного индийского искусства. Она откроется 17 мая 2022 года в Западном крыле Новой Третьяковки.