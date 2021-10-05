Оперу Прокофьера "Игрок" впервые покажут в Екатеринбурге в конце декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Премьера оперы "Игрок" Сергея Прокофьева состоится в конце декабря 2021 года в Уральской государственной консерватории имени М. Мусоргского. Постановка будет посвящена двойному юбилею - 130-летию со дня рождения композитора и 200-летию писателя Федора Достоевского, роман которого лег в основу либретто оперы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области во вторник.

"В Екатеринбурге началась подготовка к уникальному событию: в конце декабря 2021 года впервые в музыкальной истории Свердловской области будет исполнена опера "Игрок" на музыку Сергея Прокофьева по одноименному роману Федора Достоевского. Премьера состоится на сцене Уральской государственной консерватории имени М. Мусоргского. Работа над постановкой идет в рамках гранта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева", - говорится в сообщении.

Особенностью постановки станет нетрадиционное оперное воплощение: оркестр планируется вынести на сцену, где он будет занимать большую часть ее пространства. Солистами, которые будут заняты в спектакле, выступят студенты или выпускники Уральской консерватории, например, заслуженная артистка России, солистка Екатеринбургского академического театра оперы и балета Надежда Бабинцева и солист Пермского академического театра оперы и балета Гарри Агаджанян.

Сергей Прокофьев - советский композитор, пианист и дирижер, народный артист РСФСР, писал во всех современных ему жанрах, в том числе оперы, балеты, симфонии. Его авторству принадлежат более 30 симфонических сюит и вокально- симфонических произведений, 15 сонат, ряд пьес и романсов, музыка к театральным постановкам и кинофильмам.