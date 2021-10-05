Старейшая псковская актриса Мирра Горская умерла на 95-м году жизни

ПСКОВ, 5 октября. /ТАСС/. Актриса псковского драматического театра имени А. С. Пушкина, который является главной театральной площадкой региона и с января 2021 года входит в состав Национального драматического театра России, Мирра Горская умерла на 95-м году жизни. Об этом во вторник сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

"Скончалась заслуженная артистка России, актриса Псковского академического театра драмы им. Пушкина Мирра Горская. Всю жизнь Мирра Александровна служила верой и правдой театру, отдавая любимому делу талант, душевные силы и любовь. Более полувека века она посвятила псковской сцене и навсегда останется в памяти нескольких поколений псковичей интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением сердечности и любви к театру. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам", - написал губернатор.

Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года в городке Боровичи Новгородской области. Работала в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина с 1949 по 1951 год, затем в Дзержинском, а потом Чебоксарском драмтеатрах. После этого в 1970 году вернулась в псковский театр, где и проработала до конца своей жизни, отдав полвека псковской сцене. Здесь она сыграла десятки ролей, 25 лет исполняла роль мамки Перфильевны в легендарном спектакле "Псковитянка". Мирра Горская более 500 раз выходила на сцену в популярной комедии Брагинского и Рязанова "Родственники" в образе бабушки.

"И в 94 года Мирра Горская играла в спектакле "Пиковая дама" в роли графини вместе с молодыми артистами театра. Театр был сутью и смыслом ее жизни, а сама она была примером для коллег, абсолютом - мы смотрели на нее с глубоким уважением, с благоговением, мы восхищались ей, учились у нее. У Мирры Горской множество театральных наград - и от Министерства культуры РФ, и от Союза театральных деятелей России, и от президента страны", - говорится в сообщении пресс-службы псковского драматического театра имени А. С. Пушкина.