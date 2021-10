HBO Max выпустила тизер приквела "Игры престолов"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Стриминговая платформа HBO Max во вторник опубликовала тизер сериала "Дом дракона" (House of the Dragon) - приквела "Игры престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). Сериал начнет выходить на телеканале HBO и платформе HBO Max в 2022 году.

"Дом дракона" основан на книге "Пламя и кровь" (Fire and Blood) американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина - автора "Песни льда и огня" (A Song of Ice and Fire), по которой сняли "Игру престолов". Писатель вместе со сценаристом и продюсером Райаном Кондалом выступят создателями сериала, а одним из шоураннеров станет Мигель Сапочник - режиссер некоторых серий "Игры престолов". Музыку к сериалу напишет немецкий композитор Рамин Джавади, автор саундтрека к "Игре престолов".

"Дом дракона" расскажет о произошедшем за 200 лет до событий "Игры престолов". В центре сюжета приквела - представители династии Таргариенов, которая повелевала драконами. Ключевые роли в сериале исполнят британские актеры Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Мэтт Смит и другие.