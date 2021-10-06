Лучшие фильмы стран Северной Европы представят на фестивале в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Лучшие документальные и игровые картины последних лет из пяти стран и трех автономных территорий Северной Европы покажут на фестивале в Санкт-Петербурге. Показы на площадке кинотеатра "Аврора" завершат фестиваль "Недели Северных стран" в этом году.

"Кинофестиваль официально стартует 6 октября. Его откроют два фильма от режиссеров из Финляндии. "Как убить облака" (2021) - документальная лента об амбициозных попытках человека управлять природой и этической и экологической дилемме, с ними связанной. Биографический фильм "Хелене" (2020) повествует о событиях из жизни известной финской художницы Хелене Шерфбек", - рассказали журналистам организаторы.

Также в программе игрового кино - картина "Даниэль" (Дания, 2019), основанная на реальной истории похищения молодого датского фотожурналиста Дэниела Рая, шведский фильм "Чартер" (2020), который расскажет историю матери, решившей нарушить закон, и исландская лента "Хутор" (2019) о том, как женщина после смерти мужа вынуждена начать новую жизнь в непростых условиях. Последним игровым фильмом фестиваля станет "Гритт" (Норвегия, 2020) - оригинальная история неудавшейся звезды Голливуда, которая пытается реализовать себя после возвращения в родной Осло.

Помимо основной программы, зрителям покажут специальную подборку экологических фильмов, составленную в сотрудничестве с международным фестивалем документального "зеленого" кино Ecocup. Тема экологии и устойчивого развития является основной на фестивале "Недели Северных стран" в этом году. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы пройдут с соблюдением действующих санитарных требований.

Одиннадцатый фестиваль "Недели Северных стран" проходит в Санкт-Петербурге с 10 сентября по 10 октября. В его программу вошли события из области науки, искусства, кино, литературы и урбанистики, которые представили петербуржцам опыт стран Северной Европы в сфере осознанного потребления, экологичной моды, дизайна, развития городов и охраны окружающей среды. Недели проводятся в городе с 2010 года генконсульствами Финляндии, Норвегии и Швеции в Санкт-Петербурге, посольствами Дании и Исландии в Москве, представительством Фарерских островов в Москве, Институтом Финляндии и Датским институтом культуры при поддержке петербургского комитета по внешним связям.