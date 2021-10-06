Выставка скульптора Андрея Красулина открывается в Московском музее современного искусства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский музей современного искусства при поддержке галереи pop/off/art в среду открывает выставку скульптора, художника Андрея Красулина "Практика, процесс, срез", включающую более 200 скульптурных объектов, живописных и графических работ, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Мы постарались собрать своего рода ретроспективу всего творчества Андрея Красулина. Это довольно много десятилетий, очень много работ разных направлений его поисков. Мы при этом не хотели делать хронологическую ретроспективу. Фактически это такая зеркальная, буквально двукрыльная экспозиция, в которой представлены разные проекты, разные серии, разные какие-то мотивы, они перетекают друг в друга, пересекаются друг с другом. Мы постарались раскрыть всю широту его творчества", - рассказала ТАСС куратор выставки Мария Доронина.

Представленные в экспозиции работы созданы в период с 1960-х годов по 2021 год. Выставка сгруппирована особым инсталляционным образом. По задумке кураторов, экспозиция устроена как указатель или словарь, она выявляет тематические опоры, на которых строится художественный язык Красулина.

Самым масштабным является проект "Бронза о Мандельштаме". Материалом инсталляции послужили дерево, картон, воск, металл, а также песок, отсылающий к вневременным состояниям, к которым обращаются и Мандельштам, и Красулин. Эта серия не была реализована в городском пространстве, но демонстрировалась на нескольких выставках. "Это специальный зал, инсталляция, которая реконструирует одну из его выставок. Но для этой инсталляции были специально созданы новые работы на базе того, что было в 2008 году, совсем свежие вещи", - отметила куратор.

Она также выделила представленные в экспозиции эскизы для памятника Владимиру Высоцкому. "Это, наверное, такие два очень важных публичных проекта, которые не совсем были реализованы, но которые мы постарались заново переосмыслить, реализовать здесь в новом качестве", - добавила Доронина. В целом, по ее словам, каждый зал интересен и является важным центром, истоком, из которого проистекают другие истории, другие проекты художника.

В рамках выставки состоятся несколько образовательных мероприятий, к открытию будет выпущен каталог о жизни и творчестве автора. Экспозицию можно посетить до 21 ноября.

О художнике

Андрей Красулин родился в 1934 году в Москве. Обучался монументальной и декоративной скульптуре в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне МГХПА им. С. Г. Строганова). Красулин известен прежде всего как скульптор. Специалисты отмечают мультидисциплинарность его подхода. "Сам художник, рассказывая о своих произведениях и последовательно избегая любых ограничивающих ярлыков, определяет род своих занятий словом "практика", - отметили в пресс-службе. Среди его работ - барельефы в театральных вестибюлях и публичная скульптура. Красулин является автором 29 персональных выставок и участником более 80 групповых по всему миру.