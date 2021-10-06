В Бурятии за счет дальневосточной субсидии обновили более 20 учреждений культуры

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Дальневосточная единая субсидия позволила обновить в Бурятии за три года более 20 учреждений культуры. Об этом ТАСС сообщили в среду в республиканском Минкультуры.

"В рамках программы "Центры экономического роста" в Бурятии, начиная с 2019 года, за счет средств дальневосточной субсидии построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 20 учреждений культуры. Общая сумма финансирования из федерального бюджета составила около 830 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Самый крупный объект - здание музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. Работы по его реконструкции велись два года, в начавшемся учебном году здание сдано в эксплуатацию, в обновленном лицее к учебе приступили 400 детей.

"В настоящее время по программе завершается строительство дома культуры в селе Нестерово в Прибайкальском районе, а также строительство дома культуры в селе Романовка в отдаленном Баунтовском эвенкийском районе", - добавили в министерстве.

Единая дальневосточная субсидия выделена Бурятии по плану социального развития центров экономического роста Бурятии - он был одобрен подкомиссией под председательством зампреда правительства России - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева 14 марта 2019 года. В план включено около 90 мероприятий.