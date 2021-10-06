Группа ДДТ поставила суточный рекорд по сбору средств на выпуск альбома

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Поклонники рок-группы ДДТ за сутки перечислили почти 6 млн рублей, чтобы помочь музыкантам с выпуском нового альбома. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru, проводившей сбор средств.

Накануне музыканты впервые объявили о запуске крауд-кампании из-за тяжелого финансового положения в связи с отменой и переносом концертов в пандемию коронавируса.

"Рок-группа ДДТ за сутки собрала на предзаказах нового альбома почти 6 млн рублей и установила новый рекорд по суточному сбору на Planeta.ru, - рассказали в пресс-службе платформы. - За сутки в крауд-кампании ДДТ поучаствовали 2 013 человек".

Предыдущий рекорд принадлежал группе "Алиса", предзаказ ее альбома "Посолонь" в 2019 году за сутки собрал более 2,5 млн рублей, а в прошлом году лидер "Алисы" Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал 5 млн рублей. "Это не просто цифры - это огромная народная любовь, уважение и доверие к лидерам российской рок-сцены", - подчеркнули организаторы сбора.

Премьера альбома ДДТ на цифровых площадках состоится 28 октября, на физических носителях он выйдет в январе 2022 года, и получить его смогут только участники краудфандингового проекта. Оформить предзаказ можно до 12 января.

Группа ДДТ была основана в 1980 году в Уфе. Автором большинства песен коллектива является Юрий Шевчук. В 2018 году группа представила свой 22-й номерной альбом - "Галя ходи".