В Москве стартовала заявочная кампания проекта "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заявочная кампания проекта "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках" в среду началась в столице. Предполагается, что треки победителей всю зиму будут играть в крупнейших парках города, сообщили ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"Шестого октября в Москве стартовал отборочный этап музыкального проекта "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках". Треки победителей всю зиму будут играть в крупнейших парках столицы. Сбор заявок продлится до 25 октября", - сказал собеседник агентства.

По словам директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, это уникальный проект. Во-первых, у музыкантов и исполнителей есть возможность ознакомить со своим творчеством миллионную аудиторию и сделать это абсолютно бесплатно; во-вторых, открыть себя для программных директоров СМИ, представителей лейблов и музыкальных стриминговых платформ, которые войдут в жюри проекта.

"Именно поэтому он так востребован как у начинающих музыкантов, так и у состоявшихся артистов. В разное время участниками проекта были Zventa Sventana & Иван Дорн, группа АлоэВера, Brainstorm, ARTEMIEV и Муся Тотибадзе, Mirele, группа Uma2rman и многие другие. В прошлом сезоне мы получили 1 147 заявок с 1 577 треками, из которых выбрали не одного или двух, а список из 47 победителей. Шанс есть у каждого", - сказал Петров.

В пресс-службе добавили, что отбор участников проходит в несколько этапов. На первом этапе музыканты заполняют анкету на сайте московского продюсерского центра в период с 6 по 25 октября. К анкете необходимо приложить ссылку на авторский материал. На втором этапе экспертное жюри выберет треки, которые будут звучать в московских парках зимой 2021-2022 года. И на третьем этапе - 22 ноября - будут объявлены имена победителей конкурса "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках" на сайте и в социальных сетях Московского продюсерского центра.

О проекте

"Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках" - это проект, созданный Московским продюсерским центром при поддержке департамента культуры, совместно с Мосгорпарком и Яндекс.Музыкой. Впервые был запущен в мае 2016 года и привлек порядка тысячи заявок от музыкантов. До 2021 года проект назывался "Плейлист МосАртист. Музыка в парках".