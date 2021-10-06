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Тарантино и Бёртон удостоились почетных призов Римского кинофестиваля

В рамках смотра пройдет встреча режиссеров со зрителями

РИМ, 6 октября. /ТАСС/. Американские режиссеры Квентин Тарантино и Тим Бёртон удостоены почетных премий Римского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщил в среду художественный директор фестиваля Антонио Монда во время презентации программы смотра, который пройдет в итальянской столице с 14 по 24 октября.

"Премии за вклад получат два гиганта кинематографа - Тим Бёртон и Квентин Тарантино", - объявил художественный руководитель. Он добавил, что будет организована специальная встреча режиссеров со зрителями.

Как подчеркнули организаторы в распространенном пресс-релизе, "начиная со второй половины 80-х гг. Бёртон считается одним из самых оригинальных режиссеров в американской киноиндустрии, тем, кто может привнести на большой экран мгновенно узнаваемую визуальную вселенную", а Тарантино "сумел произвести революцию в фильмах, манипулируя сюжетом с помощью совершенно новых и инновационных способов, тем самым регулярно нарушая традиционную структуру повествования".

Монда сообщил, что в программе смотра будут представлены картины из 22 государств. По его словам, некоторые страны принимают участие в кинофестивале в итальянской столице в первый раз, в частности, Доминиканская Республика и Саудовская Аравия. Он также сообщил, что на кинофестивале "будут представлены работы 22 женщин-режиссеров".

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