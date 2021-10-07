Не так велик хайп, как его малюют: разбираем феномен "Игры в кальмара"

Наверно, только человек, полностью отключенный от интернета, не знает, что практически весь мир сейчас сходит с ума по новому корейскому сериалу "Игра в кальмара". И дело не только в том, что зрители увлечены сюжетом шоу, оно полностью их поглотило и создало огромную фанбазу всего за несколько недель, а глава Netflix Тед Сарандос предсказал ему будущее самого успешного сериала стриминга всех времен. Разбираемся, действительно ли "Игра в кальмара" настолько популярна, как о ней говорят, и получилось ли у сериала произвести маленькую, но революцию. Что за кальмар? Сюжет сериала очень простой. Главный герой Сон Ги-хун — неудачник средних лет, который опустился на самое дно: он проигрывает последние деньги на скачках, за долги соглашается отдать бандитам свои внутренние органы, а его дочь собирается уехать вместе с новой семьей в Америку. Однажды таинственный незнакомец предлагает Сон Ги-хуну сыграть в детскую игру на деньги и вручает ему свою визитку. Позвонив по номеру, герой соглашается стать участником игр на выживание с призом в 40 млн долларов.

Концепция сериала не блещет оригинальностью и напоминает многие фильмы-антиутопии. Сразу же можно вспомнить такие проекты, как "Голодные игры" и "Страшную волю богов" Такаси Миикэ, а также комиксы "Королевская битва" и "Игра лжецов", которыми вдохновлялся сценарист и режиссер сериала Хван Дон-хек. Более того, "Игру в кальмара" можно смело назвать "медленным телевидением" — режиссер не ныряет в историю с разбега, развлекая зрителей опасными и кровавыми играми, а медленно погружается в историю и тратит два часа, чтобы подробно рассказать про главных героев. Подразнив зрителя странным миром, в котором оказываются 456 игроков, Хван Дон-хек сбегает оттуда, возвращая персонажей в реальность. На такой нетипичный шаг решились бы далеко не все развлекательные проекты. В плане саспенса в сериале все держится на довольно предсказуемых и простейших приемах. При этом, надо отдать режиссеру должное, его интересует не сам экшен, а психология героев и то, как люди меняются под давлением экстремальных обстоятельств.

Описание Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix

Смысл "Игры в кальмара" лежит на поверхности и ужасно напоминает еще один невероятно успешный проект — "Паразиты" Пон Джун Хо, который два года назад собрал все возможные награды, включая премию "Оскар" за лучший фильм.

Хван Дон-хек открыто критикует капиталистическое общество, где люди буквально готовы умереть за деньги и пойти на убийство. Метафоры в сериале максимально прозрачны, и нам сразу дают понять, что хоть мир игры и похож на огромную детскую площадку, все, что на ней происходит, — всего лишь проекция реальности, в которой люди идут на преступление ради денег каждый день

Более того, "Игра в кальмара" отразила общие настроения в Южной Корее, да и, пожалуй, во всем мире, когда при тотальном росте цен и безработице люди в бесконечной гонке за выживание ищут легкий и быстрый способ заработать деньги. Из-за незатейливости концепции шоу сразу же легко угадать, к чему все это идет и кто за этим стоит, хотя, конечно, не обходится и без неожиданных твистов. Куда же без них в наши дни. Хайп или не хайп? Все это, по большому счету, риторика. К "Игре в кальмара" можно относиться по-разному, любить или не любить, как и любой другой сериал, но это никак не отменяет тот факт, что неанглоязычный проект, снятый для корейской аудитории, стал номером один более чем в 90 странах всего за 10 дней после премьеры. Почему так произошло, затрудняется ответить даже сам Netflix, и вообще успех фильма и сериала — вещь довольно непредсказуемая. Поэтому-то крупные студии и снимают бесконечные франшизы и ремейки, надеясь, что зрители пойдут на что-то любимое и узнаваемое. При этом в случае с "Игрой в кальмара" эта логика ломается, потому что сериал представляет собой оригинальный проект, то есть не основанный ни на игре, книге или на другом фильме, и снят он полностью на корейском. До этого неанглоязычные проекты не пользовались такой бешеной популярностью. У успеха "Игры в кальмара" есть несколько причин.

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Первая и самая любопытная — сарафанное радио. Именно благодаря ему сериал стал известен огромному числу пользователей в первые же дни после своего появления. Netflix никогда не отличался крупными или оригинальными рекламными кампаниями. "Игру в кальмара" рекламировали в Корее, но никак специально не продвигали на других территориях. Однако сериал сделал это сам по себе — дело даже не в его концепции, которая как раз не отличается оригинальностью, а в его визуальной составляющей. Уж больно хорошо смотрятся зеленые костюмы участников, красные костюмы охраны с масками, на которых нарисованы геометрические фигуры, а детские игры с простыми и понятными правилами так и тянет повторить, что и поспешили сделать пользователи TikTok. Пользователи играли в "Тише едешь, дальше будешь" миллионы раз, поделились друг с другом рецептами конфет из сахара, которые вручают героям во второй игре, и, конечно, наделали кучу мемов. Интернет в данном случае оказался гораздо быстрее и прозорливее неповоротливой корпоративной машины Netflix, но ту тоже не стоит недооценивать.

Описание Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix

Стриминг вовремя подхватил этот тренд и подстегнул интерес к шоу. Глава Netflix Тед Сарандос заявил, что "Игра в кальмара" может стать самым популярным проектом видеосервиса за всю историю. И тут стоит сделать несколько оговорок. Это заявление — явная спекуляция, так как это всего лишь предположение Сарандоса.

Шоу может стать самым популярным, но таковым еще не стало. Пока, по статистике, первенство по-прежнему удерживают сериалы "Бриджертоны", "Люпин" и "Ведьмак". Замыкает десятку лидеров "Эмили в Париже", и "Игры в кальмара" среди них пока нет. Тем не менее хайп сработал, и на сериал обратили внимание те, кого он обошел стороной

Извечное fomo (fear of missing out — страх пропустить какое-то популярное событие или тренд) сделало свое дело: сериал начали смотреть из желания узнать, о чем все говорят и что в нем такого особенного. При этом не стоит забывать, что нет никакого независимого источника для подсчета статистики проектов Netflix — приходится верить им на слово. Стриминг считает не пользователей, а домохозяйства, и проект считается просмотренным, если его посмотрели более двух минут.

Более того, свою роль сыграла ориентация Netflix на зарубежные территории, которые в последние годы стали для стриминга чуть ли не более важными, чем Америка, Канада и Мексика. Как говорил Пон Джун Хо, когда получал "Золотой глобус", всего лишь несколько строчек субтитров отделяют аудиторию от уникальных произведений мирового кино. К сожалению, как показывает практика, нежелание читать субтитры по-прежнему мешает зрителям наслаждаться неанглоязычным контентом. Особенно упрямы в этом вопросе американцы. Однако Netflix старается быть максимально гибким — стриминг дублирует и предоставляет субтитры к своим проектам более чем на 30 языках. У "Игры в кальмара" нет русской озвучки, зато есть английская, и, скорее всего, это стало одним из решающих факторов роста популярности этого проекта в США.

Описание Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix