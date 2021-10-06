В Северной Осетии оцифровали издававшиеся 200 лет назад книги

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Издававшиеся более 200 лет назад книги оцифровали в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева, сообщила ТАСС завотделом оцифровки архивных источников Ирина Мирикова.

"В институте на электронные носители переведены более 150 книг из фонда библиотеки редкой книги. Среди них - изданная в 1798 году тиражом около тысячи экземпляров первая осетинская печатная книга "Начальное учение человеком, хотящим учитися книг божественного писания", - сказала Мирикова.

Также уже оцифрована "Осетинская грамматика" 1844 года издания, "Сказания о Нартах", изданные в Берлине в 1924 году. В настоящее время работа по оцифровке книг продолжается. Планируется перевести на электронные носители весь архивный фонд института.

Работа проходила на планетарном сканере, который применяется при оцифровке оригиналов ветхих, исторических документов, требующих деликатного обращения, а также для сканирования больших изображений, в том числе книг, газет, журналов, карт и брошюрованных документов. Все оцифрованные экземпляры хранятся в институте, некоторые из них размещены на его официальном сайте. Всего в фондах научной библиотеки института хранится более 86 тыс. экземпляров, а в отделе редкой книги - свыше 4 тыс. изданий.