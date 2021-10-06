Артисты Росгосцирка завоевали бронзу фестиваля в Китае

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Номер "Шар на канате" под руководством Юрия Краснова и аттракцион "Дикий мир" дрессировщицы хищников Людмилы Сурковой стали бронзовыми призерами Международного фестиваля циркового искусства в китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Члены жюри престижного фестиваля высоко оценили работу артистов Росгосцирка, они мастера своего дела и по-настоящему достойны этих наград. Коллектив компании поздравляет лауреатов, гордится ими и желает дальнейших побед", - привели в пресс-службе слова генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова.

В Международном фестивале циркового искусства в Учао участвуют гимнасты, дрессировщики, жонглеры. Конкурс проводится с конца 1980-х годов и считается одним из самых престижных в цирковой индустрии.

В этом году смотр проходил онлайн и офлайн: иностранные участники присылали видео своих выступлений. "Золотых львов" - главного приза фестиваля - удостоены три конкурсанта, "серебряных" - пятеро, "бронзовых" - семеро.