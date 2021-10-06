Фестиваль "Балтийский дом" открылся в Петербурге при участии ведущих театров Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Балтийский дом" открылся 6 октября в Петербурге при участии коллективов из России, Белоруссии, Италии и Литвы. В год 200-летия со дня рождения Федора Достоевского организаторы вынесли в подзаголовок фестиваля тему "Бесы ХХ-21".

Фестиваль начался показом спектакля "Сад" по исторической пьесе Алексея Шипенко с актрисой Юлией Ауг в главной роли. Режиссер Денис Азаров обратился к истории Инес де Кастро, возлюбленной наследника португальского престола дона Педру, которую казнили и возвели в королевский сан после смерти.

"У нынешнего фестиваля есть подзаголовок "Бесы ХХ-21" Этот и те бесы, которые были до ХХI века, и те, которые так или иначе вылезают наружу в связи с тем, что все мы переживаем в наши дни, это и те бесы, которые, наверное, будут после. И каждый спектакль в нашей программе так или иначе содержит внутри себя какого-то бесенка", - сказала на пресс-конференции арт-директор фестиваля Марина Беляева. Она отметила, что в подготовку нынешней программы большой вклад внесли молодые менеджеры.

О программе

До 20 октября на фестивале покажут 14 спектаклей ведущих театров Европы. Самый дальний участник - Театр Сардинии и Компания Театроперсона (Италия), который покажет "Макбета" в постановке Алессандро Серры. В спектакле о шотландском короле Макбете сливаются сардинские карнавальные обряды и шекспировские театральные традиции.

Спектакль Театра POST по пьесе Павла Пряжко "Пушечное мясо" в постановке Дмитрия Волкострелова будет идти одновременно на латышском, русском и английском языках. Постановщик исследует проблемы коммуникации в современном мире, где люди нередко понимают и чувствуют друг друга и себя "поверх слов".

Литовский режиссер Оскарас Коршуновас в спектакле "Смерть Тарелкина" расскажет об экстремальном способе обретения свободы и освобождения от долгов и чувства вины через фальсификацию собственной смерти. Это совместный проект театра "Балтийский дом" и продюсера Леонида Робермана, при участии которого создано еще три спектакля, вошедшие в фестивальную программу.

Свои работы покажут также режиссеры Дмитрий Крымов, Андрей Прикотенко, Кама Гинкас, Иосиф Райхельгауз, Евгений Корняг (Белоруссия). Творчество молодых представлено спектаклями Дмитрия Крестьянка и Романа Муромцева.

В рамках офф-программы пройдут показы петербургских негосударственных театров. Международная конференция посвящена теме "Драматургия как капсула времени. Современная пьеса вчера и сегодня" об отечественной драматургии последних десятилетий и ее взаимоотношениях с театральным процессом. Круглый стол "Театр как бизнес" пройдет при участии представителей государственных учреждений, деятелей культуры, руководителей государственных и негосударственных театров.