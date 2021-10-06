Музей артиллерии в Петербурге открыл выставку памяти создателей "Стрелы-2" и "Точки У"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Новый экспозиционный комплекс, посвященный выдающимся конструкторам вооружения Борису Шавырину и Сергею Непобедимому, открылся в петербургском Военно-историческом музее артиллерии, ракетных войск и войск связи. Об этом сообщила в среду пресс-служба музея.

"Многие образцы, разработанные в Коломенском конструкторском бюро, где работали прославленные конструкторы, стали экспонатами нового экспозиционного комплекса. В его состав также вошли особо ценные экспонаты - личные вещи Б. И. Шавырина и С. П. Непобедимого, среди которых предметы одежды, письменные принадлежности, фототехника, очки, радиоприемники, государственные награды, книги из личной библиотеки Б. И. Шавырина, личные документы С. П. Непобедимого", - говорится в сообщении.

Помимо уже имевшихся в коллекции музея образцов вооружения, на выставке представили переносной зенитно-ракетный комплекс "Стрела-С", противотанковую ракету "Атака", а также макеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Ока", "Искандер-М", "Точка", ПТРК "Хризантема-С", "Гибка-С". Все они переданы музею в дар Коломенским КБ.

Под руководством Бориса Шавырина создали и поставили на серийное производство легендарные "шавыринские" 160- и 240-мм минометы, самая мощная в мире 420-мм самоходная минометная установка, бомбометы для ВМФ и безоткатные орудия. Его ученик Сергей Непобедимый - автор более трехсот научных работ, открытий, изобретений и публикаций. Он принял непосредственное участие в создании 28 ракетных комплексов разного назначения. В сентябре 2021 года Непобедимому исполнилось бы 100 лет.