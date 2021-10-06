Ученые продолжат изучать сооружение в Дербенте, которое могло быть древним храмом

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Ученые проведут дополнительные исследования сооружения крестообразной формы, обнаруженное на территории крепости в дагестанском Дербенте и, предположительно, являющееся бывшим христианским храмом V-VII веков, сообщил ТАСС в среду руководитель Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Махач Мусаев.

С середины ХХ века ученые придерживались мнения, что сооружение, найденное на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте, было емкостью для воды, вырубленной в скале. Однако позднее российские исследователи выяснили, что построенное из крупных каменных блоков здание, за несколько веков оказавшееся засыпанным землей, возможно, - один из первых христианских храмов на Кавказе. В ноябре 2020 года в Дербенте прошла научная конференция, посвященная изучению назначения данного сооружения.

"Выводы (участников конференции - прим. ТАСС) таковы, что пока точно сказать о том, какого характера это сооружение, нельзя, требуются дополнительные исследования. Интерпретировать очень сложно. Есть плюсы в пользу того, что это храм, есть факторы, которые говорят, что это могло быть другое сооружение религиозного характера, и наименьшая вероятность - что это водохранилище, но его тоже нельзя исключать. И ученые-специалисты в этой области этим вопросом занимаются", - сказал Мусаев.

Он добавил, что исследования в настоящее время ведутся силами ученых РФ, привлекать зарубежных специалистов не планируется.

Также, по его словам, в настоящее время ведется реставрация участка Южной стены Дербентской крепости, осенью прошлого года обрушившегося в результате продолжительных ливней. "Уже идет реставрация. На данный момент специализированное реставрационное бюро проводит работы, они проходят под нашим наблюдением. Работы идут в очень хорошем темпе и очень качественно", - пояснил собеседник агентства. В марте в пресс-службе Министерства культуры РФ ТАСС сообщали, что реставрация стены Дербентской крепости, входящей в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, обойдется в 70 млн рублей, работы планируется завершить до конца 2022 года.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.