Фестиваль "Праздник хычина" пройдет возле Малых Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Открытый республиканский фестиваль "Праздник хычина" пройдет 9 октября на Малых Чегемских водопадах между Нижним Чегомом и Хушто-Сыртом. Об этом сообщили журналистам в региональной общественной организации "Ассоциация мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов "УСТА".

"Цель фестиваля - привлечение внимания населения к истории и культуре родного края, всесторонний экскурс к истокам, к условиям зарождения в ареале проживания балкарцев и карачаевцев национального блюда хычин, ставшего известным кулинарным брендом в стране", - рассказали в общественной организации.

В программе не только хычины, но и традиционные народные игры, художественные народные промыслы, работы мастеров декоративно-прикладного искусства.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль послужит посылом к изучению, сохранению и развитию многовековых народных художественных промыслов, зодчества, этнических национальных традиций карачаево-балкарского народа. "Фестиваль организован с желанием привлечь молодежь к развитию творческой культуры, выявить талантливых искусных пекарей хычина. Для поощрения их творчества, сбора и реконструкции рецептов блюд от традиционных до праздничных, пропаганды национальных традиций гостеприимства", - добавили в организации.

Участниками этнопроекта станут как коллективы, так и отдельные участники - мастера приготовления балкарских хычинов.