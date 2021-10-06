Коэльо рассказал, почему запретил экранизацию своих книг

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бразильский писатель Пауло Коэльо объяснил свое решение не продавать права на экранизацию книг тем, что читатель должен сам представлять и режиссировать в своей голове сюжет книги. Об этом он рассказал в среду на онлайн-презентации в ТАСС новой иллюстрированной серии "Коэльо. Избранное".

"В то время как иллюстрации полезны и очень важны, я считаю, что экранизации очень вредят. И мне это не нравится, если честно. Поэтому я принял сознательное решение не продавать права на экранизацию своих книг. Я хочу, чтобы этот "фильм", эта картинка появлялась именно в голове читателя. То есть ты сам себе режиссер, ты сам представляешь эту ситуацию, этот сюжет, этот сценарий, этих персонажей, и ты сам все себе рисуешь", - отметил он.

Говоря о своей книге "Лучник", которая вышла на русском языке этим летом, Коэльо отметил, что для него это очень важная, личная история. "Лучник - это мое хобби… Из полного напряжения лучник приходит в состояние полного высвобождения. И это просто фантастическое ощущение для меня. Тогда я себе сказал: "Хорошо, я хочу узнать больше про это". Я начал читать старые книги про стрельбу из лука, начал узнавать все, что мог. И потом понял: у меня столько опыта накопилось и ощущений, что надо поделиться этим. Собственно, поэтому я и написал эту книгу. Эта книга о побуждении к действию, в этом основной посыл", - поделился он.

Три правила Коэльо

На пресс-конференции Коэльо также попросили рассказать о правилах, которые он никогда не нарушает. "Три правила, которые я никогда не нарушаю. Это дисциплина - все, что я начинаю, я должен закончить. Второе - я не усложняю жизнь, пытаюсь быть проще, хотя это и нелегко, но я стараюсь не надумывать себе проблемы. И третье - я не живу, чтобы работать. Я не пишу книги ради денег, правда. Если бы я это делал, я попросил бы сжигать их", - сказал он.

Еще одно правило, которым поделился автор "Алхимика" - это уважение чуда в жизни. "Мое правило - уважать чудо в жизни, не пытаясь его объяснить. Вы задали вопрос, как вы объясняете грандиозный успех книг в России? А я не хочу пытаться объяснить чудо. Как только ты пытаешься объяснить чудо, чудо исчезает", - сказал писатель.

Также Коэльо спросили о значении для автора его выражения из "Алхимика" "самый темный час в вашей жизни - перед самым прекрасным рассветом".

"Это правда. Так бывает, и ты в эти моменты чувствуешь, что ты в полном отчаянии, все плохо, ничего не получится. Ты чувствуешь будто бы достиг дна, конца. Главное здесь понять, что ты не один, тебе не только бог помогает в эти моменты, он смотрит за тобой. Здесь вопрос и к тебе. Если ты не остановишься, не сдашься, ты преодолеешь все что угодно", - сказал Коэльо.

Писатель и Россия

Писатель с восторгом вспомнил свое путешествие по России на поезде. "Владивосток в моем сердце занимает особое место. Он живет в моем сердце. Это была самая интересная поездка за последние 15 лет точно! Когда я приехал во Владивосток на поезде, я сразу же увидел колонну, на которой написано, сколько километров я проехал. Я подумал: Боже ты мой! Реально что-то особенное со мной сейчас произошло - за все время", - поделился он.

Автор "Алхимика" также рассказал, что много времени проводит за чтением книг. Среди его любимых русских авторов - Александр Пушкин и Федор Достоевский. "Если говорить про русских писателей, - это Пушкин и Достоевский. Они меня действительно многому научили", - поделился он.

Коэльо также обратил внимание, что русские авторы прекрасно справляются с классическими рецептами написания книг. "На самом деле, человек может написать только четыре истории. Это любовь между двумя людьми, любовь между тремя людьми, борьба за власть и какое-то путешествие или поездка. Все книги, которые написаны человеческой рукой, подпадают под эти четыре категории. Просто люди вкладывают в них свои истории, свои ситуации. Русские писатели - одни из лучших мастеров, они отлично рассказывают эти истории", - сказал он.

О серии

"Коэльо. Избранное" включает культовые романы автора, философскую притчу "Лучник", впервые опубликованную на русском в 2021 году. Вторая книга серии - иллюстрированное переиздание "Алхимика".

Общий тираж книг Пауло Коэльо превысил 320 млн экземпляров в 170 странах. Наиболее известным произведением является опубликованная в 1988 году философская притча "Алхимик". Она вышла на 88 языках общим тиражом более 85 млн экземпляров и включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый роман в мире.