Абхазский молодежный театр победил на фестивале нацтеатров в Махачкале

СУХУМ, 6 октября. /ТАСС/. Абхазский государственный молодежный театр стал победителем международного фестиваля национальных театров в Махачкале в номинации "Создание яркой сценической атмосферы". Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.

"Абхазский молодежный театр одержал победу на втором Международном фестивале национальных театров в номинации "За создание яркой сценической атмосферы". Театр из Сухума представил спектакль "После захода солнца" А. Лорентса, режиссер-постановщик Эсма Джениа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль проходил с 28 сентября по 5 октября. "Торжественное награждение победителей прошло в Русском театре. Участников фестиваля поздравила министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева", - отмечается в сообщении.