В Ковентри открылась выставка "Сталинград в британской истории"

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Выставка "Сталинград в британской истории", демонстрирующая редкие архивные документы из архивов России и Соединенного Королевства, открылась в среду в муниципалитете города Ковентри. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в Великобритании.

Как и в Лондоне, где выставка действовала в январе прошлого года, на больших раздвижных стендах при помощи фотографий, документов, воспоминаний очевидцев демонстрируется, какую высокую цену люди и город заплатили за победу. Экспозиция рассказывает о кровавых боях за этот важнейший промышленный и транспортный узел, но в первую очередь - историю гуманитарной помощи, которую присылали британцы. Во многом на это их подвигнул фильм "Сталинград" режиссера Леонида Варламова, вышедший на экраны в 1943 году. Он был подарен британскому премьеру Уинстону Черчиллю (1874-1965), после чего его показали в кинотеатрах королевства.

В итоге Великобритания оказалась единственной страной в мире, в которой в годы Второй мировой войны было организовано массовое всенародное движение по сбору пожертвований для разрушенного города на Волге.

Посол России в Великобритании Андрей Келин на открытии выставки назвал ее "отличной возможностью отдать дань уважения тем, кто боролся и отдал свои жизни за эту победу". "Сохранение этой памяти особенно важно для того, чтобы противостоять попыткам фальсифицировать историю. Пока мы помним нашу историю, ужасы войны и ее последствия, остается надежда, что мы сможем избежать подобных трагедий в будущем", - сказал дипломат.

В Ковентри Келин возложил венки на площади Волгограда к могиле жертв бомбардировок Ковентри, встретился с лордом-мэром города Джоном Макниколасом, а также вручил награды активистам движения городов-побратимов России и Великобритании.

О дружбе между городами

В ноябре 1940 года английский город, в котором располагалось большое количество оружейных и авиационных заводов, был практически полностью уничтожен фашистской авиацией. В налете на Ковентри принимали участие более 400 самолетов, сбросивших на город почти 500 тонн бомб. В результате многочасового воздушного нападения, названного "Блиц-Ковентри", были уничтожены тысячи домов, 75% всех предприятий, погибли полтысячи человек, а у военных появилось новое понятие "ковентрировать", что означало "разрушить ударами с воздуха". Позже немцы "ковентрировали" и Сталинград.

История дружеских отношений между двумя городами берет начало в 1944 году. Узнав о героической судьбе Сталинграда, практически стертого фашистами с лица Земли, жители Ковентри решили поддержать население советского города. Они написали коллективное письмо со словами поддержки и сочувствия. "Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего", - говорилось в послании.

В музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде хранятся скатерть, на которой вышиты подписи почти 900 женщин Ковентри. Всего жители этого города собрали для сталинградцев около £5 тыс. или около £180 тыс. (5,4 млн рублей) в пересчете на сегодняшний день.