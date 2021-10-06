Музей письменности в Великом Новгороде надеется экспонировать Псалтирь Ивана Грозного

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Новгородский музей письменности надеется получить для экспонирования Псалтирь Ивана Грозного. Об этом сообщил заведующий отделом развития, куратор экспозиции "Музей письменности" Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Андрей Астафьев в рамках пресс-конференции, посвященной проведению II научной конференции "Новгород и Новгородская земля. Письменность и книжность".

"Мы надеемся на дальнейшее изучение коллекции [новгородского музея письменности], <...> мы хотим получить для экспонирования Псалтирь Ивана Грозного. <...> Есть более 30 памятников [письменности], которые бы мы хотели получить для экспонирования и получился бы выставочный план на многие годы вперед", - рассказал Астафьев о планах по развитию "Музея письменности".

Эти вопросы в том числе планируется обсудить в рамках II научной конференции "Новгород и Новгородская земля. Письменность и книжность", которая состоится в Великом Новгороде 12-14 октября 2021 года, организаторами выступают Новгородский музей-заповедник совместно с Санкт-Петербургским институтом истории РАН. Программа конференции предполагает обсуждение различных тем на материале письменной традиции Великого Новгорода, преимущественно - эпохи Средневековья и раннего Нового времени. По словам Астафьева, ни один древнерусский город не сохранил такое количество манускриптов, как Новгород, он также отметил, что большая часть книг новгородского происхождения сейчас находится за пределами Новгорода, но так же как и коллекция новгородского музея требует более глубокого изучения.

"Создавая экспозицию, мы хотели рассказать о достаточно сложной теме простым языком. <...> Она представлена в помещениях Лихудова корпуса Новгородского кремля. <...> Одномоментно в экспозиции находятся более двухсот экспонатов. <...> В экспозиции мы используем мультимедиа возможности и показываем те памятники [письменности], которые находятся сейчас в других местах. <...> Это помогает красочно оформить экспозицию и не нарушить аутентичность", - пояснил Астафьев.

По словам директора Санкт-Петербургского института истории РАН Алексея Сиренова, Новгород нужно воспринимать как культурный центр, который сохранил древнерусское наследие. "Новгород донес до нас в аутентичном виде эту культурную традицию Древней Руси. <...> Эти памятники [письменности] были созданы и бытовали в Новгороде. <...> Новгород в этом отношении просто Клондайк и значение его трудно переоценить. <...> Новгородская письменность - это камертон, на который стоит ориентироваться, изучая древнерусскую письменную традицию", - сказал он.

Как отметил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Алексей Гиппиус, ожидается, что в рамках конференции представят доклады из Белоруссии и Литвы.