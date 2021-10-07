Путин планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 200-летию Достоевского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 200-летию писателя Федора Достоевского, формат участия уточняется. Об этом сообщил журналистам в четверг советник главы государства Владимир Толстой.

"Владимир Владимирович примет участие в юбилейных торжествах, связанных с 200-летием Федора Михайловича Достоевского. <…> [Президент может посетить] открытие дома Достоевского в Москве, возможна форма торжественного собрания с юбилейной датой. Довольно много событий, в которых президент будет принимать активное участие", - сказал он в ответ на вопрос о том, когда президент планирует встретиться с деятелями культуры.

Толстой уточнил, что в связи с пандемией формат встречи уточняется и может быть изменен.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Автор романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы". Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя.