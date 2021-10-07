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Путин собирается принять участие в Петербургском культурном форуме

Мероприятие пройдет с 11 по 13 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предполагает принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре, сообщил журналистам в четверг советник главы государства Владимир Толстой.

"Возможно, это состоится в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Пока форматы оговариваются, и еще трудно говорить о том, что это точно состоится. Но в любом случае он предполагает принять участие в работе форума, как минимум выступить с приветствием перед участниками, посетить ряд объектов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда состоится следующая встреча президента с деятелями культуры и искусства.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября. Его организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В форуме ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Форум традиционно проходит осенью. В 2020 году IX Санкт-Петербургский международный культурный форум был отменен и перенесен на следующий год из-за пандемии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургТолстой, Владимир Ильич
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