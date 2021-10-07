"Херсонес Таврический" учтет опыт Дербента при обустройстве новых музейных зон

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Руководство музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе при обустройстве новых территорий учтет опыт музеефикации объектов в дагестанском городе Дербенте, сообщила ТАСС в четверг директор учреждения Елена Морозова на площадке ХХ Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры, проходящего в Севастополе 5-8 октября.

На территории городища Херсонеса Таврического уже более века действует музей, а в ближайшие годы на территории южнее него планируется строительство историко-археологического парка, где, помимо прочего, будет несколько корпусов музея. Сейчас, перед проведением строительных работ, на площадке работают археологи, они уже обследовали остатки древних гончарных мастерских, а также появившийся на этой территории в начале нашей эры некрополь. Морозова ранее отмечала, что часть археологических объектов удастся сделать музейными.

"У [Дербента] очень интересный опыт музеефикации архитектурных объектов. У нас сейчас идут работы на Южном пригороде - и нам придется или вписывать [объекты] в конструктив зданий, или музеефицировать их и продумывать способ этой музеефикации. Мне очень понравилось, как коллеги это сделали", - сказала Морозова.

Собеседница агентства пояснила, что ее впечатлили примеры из Дербента. Здесь создаются безопасные условия для археологических объектов, которые при этом остаются доступными для осмотра, и более того - обустраивается особым образом территория рядом с памятниками. "Один из примеров - создали вокруг него арт-пространство, пространство для приема посетителей, а сам объект остался in situ (в том месте и в том виде, как был расчищен археологами - прим. ТАСС). Этот опыт мы изучим более детально", - отметила она.

Морозова добавила, что также для севастопольских музейщиков интересен опыт сохранения старейшего храма Тульского кремля - здесь для экспонирования подготовлен, фактически, археологический раскоп. Замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова, представлявшая проект, рассказала, что старинные стены и пол храма, несколько веков находившиеся в толще земли, были найдены и обследованы в 2019-2020 годах. Чтобы посетители могли увидеть их in situ, конструкции были помещены под специальный прозрачный купол. Края раскопа сохранить в расчищенном виде было невозможно из-за природных условий, их закрыли высокоточными фотокопиями; также из-за климатического режима нельзя выставить оригинальные находки - но вместо них были изготовлены копии.

"Это бесценный опыт, особенно - создание высокоточных реплик предметов - сохранение и поддержание условий хранения очень большая проблема. И для памятников: если просто накрыть стеклом, создать "музейное окно", то потом надо каждый день беспокоиться, как поведет себя памятник. Это очень серьезная проблема: и грунтовые воды, и роса, и памятнику надо "дышать" - а если откроем "дышать", то будут другие катастрофические влияния", - поделилась впечатлениями Морозова.