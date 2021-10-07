Новый комитет Госдумы по культуре возобновит работу над профильным законом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Работа над законом о культуре возобновится с новым составом профильного комитета Госдумы. Об этом сообщил ТАСС советник президента России, президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) Владимир Толстой.

Толстой прибыл в Екатеринбург на VII конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы, который проходит на площадке Уральского федерального университета.

"Была приостановлена работа над законом о культуре <…> Думаю, сейчас выбран новый состав Государственной думы, и будет сформирован комитет по культуре, вместе с которым мы возобновим эту работу, это, в общем, главный, ключевой документ", - сказал Толстой.

Он добавил, что работа над законом была приостановлена из-за возникновения противоречий в ряде вопросов, в том числе связанных со свободой слова и свободой творчества. "Это ключевые аспекты, здесь нужен консенсус всего общества, по крайне мере, профессионального сообщества, но пока его не достигли. Кроме того, были приняты поправки в конституцию, которые тоже уточнили некоторые моменты, касающиеся сферы культуры, они должны быть учтены в работе над новым законом, безусловно", - добавил Толстой.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, призвал к серьезному обновлению государственной политики в области культуры и предложил членам совета, деятелям культуры и представителям профильных ведомств принять активное участие в работе над новым законом. Для подготовки законопроекта в марте 2018 года была образована рабочая группа, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, руководители ведущих учреждений культуры страны, представители администрации президента, аппарата правительства, федеральных органов исполнительной власти.