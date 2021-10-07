Дэниел Крэйг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Британский актер Дэниел Крэйг, известный по своей роли в киносаге об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Соответствующая церемония прошла в среду, сообщили в организации, отвечающей за размещение этих знаков признания знаменитостей.

"Никогда бы не подумал, что мне самому придется это сказать, но это большая честь, что по мне будут ходить люди в Голливуде", - пошутил Крэйг на церемонии. "Если счастье определяется нашим окружением, то мое нахождение на этом тротуаре среди всех этих легенд делает меня крайне счастливым человеком", - добавил он.

В начале церемонии представительница организаторов отметила, что Крэйг считается одним из лучших актеров современности и, подобно Джеймсу Бонду, является "иконой британской культуры". С поздравительной речью выступил и актер Рами Малек.

Звезда Крэйга стала 2 704-й по счету и расположилась у здания с номером 7 007, что подчеркивает вклад актера в киносагу о спецагенте. Его соседом по "Аллее славы" стал другой британец, сыгравший Бонда, Роджер Мур.

В сентябре Крэйг стал почетным коммандером Военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он воплощает на экране уже 15 лет. Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 "Не время умирать" (No Time to Die) состоялась 28 сентября в лондонском королевском концертном зале "Альберт-холл". Этот фильм станет последним в серии с Крэйгом в главной роли.

"Аллея славы" Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания появилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер. Официальная церемония открытия аллеи состоялась 23 ноября 1960 года. К тому времени на бульваре насчитывалось 1,5 тыс. звезд, в настоящее время их число превышает 2,7 тыс.