Более 50 спектаклей покажут в рамках проекта "Поехали" в четырех городах России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Всероссийский гастрольный проект "Поехали!", который объединит восемь независимых театров в гастролях по четырем городам России, начнется 8 октября со спектакля в Центре имени Вс. Мейерхольда в Москве. Об этом сообщили в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас есть восемь коллективов из пяти городов. И так как коллективы из Санкт-Петербурга не имеют своей площадки в городе, у нас остались четыре города, в которых есть площадки. И по этой карте поедут коллективы: это Калуга, Казань, Нижний Новгород и Москва", - рассказал продюсер проекта "Поехали!" Алексей Никитин.

Проект, по его словам, в Центре имени Вс. Мейерхольда задумали еще год назад, чтобы поддержать в непростое время негосударственные театральные коллективы.

Запуск проекта произойдет одновременно с открытием новой сцены Центра имени Вс. Мейерхольда 8 октября, где "Театр post" покажет свой спектакль "Space X". Основная часть начнется 1 ноября, когда все коллективы отправятся в гастроли по четырем городам. По словам Никитина, за месяц будут показаны 56 спектаклей.

Участники и планы

Участниками проекта стали "Театр post" (Санкт-Петербург), "Pro Art’s" (Калуга), ЦТМ (Нижний Новгород), Временное объединение "Хронотоп" (Санкт-Петербург - Москва), Театральная лаборатория "Угол", (Казань), "Театр.Акт", (Казань), Творческое объединение "Алиф", (Казань), театральная компания "Июльансамбль" (Москва).

"Широкая аудитория считает, что современный театр - европейский по природе, по методам. Но мы с этим не согласны. И мы видим поразительные примеры современного театра, например, в Казани, где компания "Алиф" делает необыкновенные совершенно спектакли", - отметила директор Центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская.

Задачей следующих проектов "Поехали" она назвала представление национальных республик и спектаклей, которые создаются молодыми художниками для молодой аудитории в республиках.

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Он продлится до 3 декабря.