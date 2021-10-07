Фестиваль "Интермузей" планируется провести в мае 2022 года

ТУЛА, 7 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей", который в 2021 году был отменен из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, планируется провести в мае 2022 года. Об этом сообщила в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на проходящем в Туле I международном музейном форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В этом году был отменен "Интермузей". <...> Мы его в этом году отменили, потому что проводить его онлайн можно раз, этом мы сделали в 2020 году, но тиражировать такую практику нам показалось неправильным, но с большой надеждой на то, что в мае [2022 года], а это штатное время для проведения "Интермузея", все-таки ситуация будет лучше, мы проведем его в большом формате", - сказала Манилова.

Обращаясь к участникам музейного форума, Манилова отметила, что приглашения на "Интермузей" будут своевременно направлены, в том числе российским партнерам, входящим в ШОС.

Международный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали занимавший тогда должность главного редактора журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. В 2020 году фестиваль прошел 27-29 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, объединив почти 400 музеев со всей России и музейных специалистов из разных стран. В 2021 году планировали провести осенью 2021 года в смешанном формате.

Первый музейный форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является площадкой для презентации культурного потенциала российских регионов для зарубежных партнеров. В мероприятиях участвуют представители министерств культуры и других профильных структур из стран-членов ШОС и стран-наблюдателей, руководителей ведущих художественных, исторических, военно-исторических, этнографических, археологических, природных, научно-технических, духовных, мемориальных музеев.