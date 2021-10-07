Форум древних городов пройдет в Рязани с участием иностранных делегаций в 2022 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международный форум древних городов в Рязани в 2022 году пройдет в смешанном формате и при участии иностранных делегаций. Об этом журналистам сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Я думаю, что следующий форум [древних городов] пройдет более широко. <…> Все предпосылки к тому, чтобы в августе или сентябре следующего года его провести на 70% в офлайн режиме, уже есть. <…> С [приглашением] иностранных делегациями", - сказал он после презентации туристического потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

Губернатор отметил, что для безопасного проведения мероприятия в регионе проводится вакцинация населения.

Международный форум древних городов проводится в Рязани с 2018 года, в 2019 году в нем приняли участие делегации 55 городов из 35 стран, в 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. По итогам первого форума была создана Ассоциация древних городов.