Участие в Петербургском культурном форуме подтвердили 50 стран

ТУЛА, 7 октября. /ТАСС/. Участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в ноябре, подтвердили 50 стран. Об этом сообщила в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на проходящем в Туле I международном музейном форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"У нас прекрасное, неожиданное даже для этой ситуации (с пандемией коронавируса - прим. ТАСС) в мире, международное представительство: подтвердилось ровно 50 стран. Четыре страны впервые в истории форума приезжают в статусе страны-гостя, <...> это Франция, Корея, Германия и Азербайджан", - сказала Манилова.

По ее словам, на данный момент проведение форума подразумевается в очном формате, но с возможностью подключения в режиме онлайн, что даст возможность спикерам, которые не смогут приехать, дистанционно участвовать в мероприятиях. "Пока мы готовим форум в живом формате, онлайн - рассматриваем как дополненную реальность", - отметила Манилова.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября. Его организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. Форум традиционно проходит осенью, в 2020 году он был отменен и перенесен на 2021 год из-за пандемии.

Музейный форум стран ШОС проходит в Туле 7 октября, является площадкой для презентации культурного потенциала российских регионов для зарубежных партнеров. В мероприятиях участвуют представители министерств культуры и других профильных структур из стран-членов ШОС и стран-наблюдателей, руководителей ведущих художественных, исторических, военно-исторических, этнографических, археологических, природных, научно-технических, духовных, мемориальных музеев.