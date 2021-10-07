Режиссеры представили Минкультуры проекты будущих фильмов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские режиссеры представили проекты своих будущих картин в Минкультуры РФ. Эксперты рассмотрят 90 проектов 7-8 октября.

Режиссер Анна Меликян работает над драмой "Чувства Анны". Картина расскахывает о работнице фабрики, которая после некоего происшествия начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Главную роль в фильме сыграет Анна Михалкова. Это драма в жанре магического реализма. Как пояснила режиссер, в сюжете много иронии и гротеска. "Для меня это история про то, что такое дар, кому он приходит и как человек с ним обходится, потому что я считаю, что дар всегда дается в служение людям", - рассказала Меликян.

Она уточнила, что сценарий создается специально под актрису Анну Михалкову, остальные роли сыграют малоизвестные или непрофессиональные артисты.

Режиссер Авдотья Смирнова, автор фильмов "Кококо" (2012), "Прогулка" (сценарист, 2003), "История одного назначения" (2018), в ноябре планирует завершить съемки социальной драмы "Плотник" по сценарию обладательницы литературной премии "Большая книга" Марины Степновой. Производством проекта занимается кинокомпания Hype Film. В центре сюжета оказывается обычная семья из Ульяновска, чья счастливая жизнь прерывается известием о внезапной болезни сына. "Это история не про смерть ребенка, это история про двух очень любящих людей и про то, что происходит с ними и между ними, как происходит работа с горем и что такое настоящий мужчина, мы сняли примерно половину", - поделилась она.

Продюсер картины Илья Стюарт уточнил, что картина может выйти в первой половине 2022 года. Также компания Hype Film продюсирует фильм "Рыжий" Семена Серзина о советском поэте Борисе Рыжем, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 26 лет. "Это поразительный русский поэт, одна из таких личностей, очень мощно отражающих эпоху, в которой живут. Это история про него и про время", - поделился Серзин. Съемки планируется начать летом 2022 года.

Драмы об одиночестве

Режиссер Николай Хомерики, чья мелодрама "Море волнуется раз" удостоилась главного приза на российском фестивале "Кинотавр" в 2021 году, работает над психологической драмой "Большая земля". "Это мистическая психологическая драма, действие которой происходит на почти необитаемом острове около Владивостока. Там живет Марфа, смотрительница маяка, у которой есть ребенок с особенностями. Однажды на острове появляется врач-реабилитолог Илья, который сразу находит общий язык с мальчиком. Этот остров - тайна, которую предстоит раскрыть", - рассказал Хомерики. Он уточнил, что сюжет предполагает также детективную линию.

Среди кандидатов на главные роли он назвал актрису Варвару Шмыкову и актера Сергея Гилева. Создатели проекта рассчитывают на поддержку Минкультуры в размере 70 млн рублей. Выход фильма запланирован на весну 2023 года.

Режиссер Иван И. Твердовский, известный по фильмам "Класс коррекции" (2014) и "Конференция" (приз "Кинотавра"-2020 за лучший сценарий) представил экспертам экологическую драму "Кликушество". По сюжету 18-летняя Вика планирует сбежать из родного поселка в Норвегию, чтобы излечиться от заболевания, которое местные считают бесовской одержимостью. Она вынуждена совершить преступление, чтобы оказаться в норвежской тюрьме.

"Сюжет основан на закрытии металлургического комбината в поселке Никель (плавильный цех Кольской ГМК в поселке Никель Мурманской области закрыли в декабре 2020 года - прим. ТАСС). Экология в этом регионе вызывает разные заболевания, в том числе, невротического характера. Местные жители связывают это с древним проклятием, называя все это дело кликушеством, но с медицинской точки зрения это экология, которая влияет на людей", - рассказал режиссер.

Режиссер Владимир Алеников представил социальную драму "Мятежники", события которой развернутся в интернате для детей с инвалидностью. Бюджет картины составит более 100,7 миллионов рублей.