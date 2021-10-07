Дирижер Владимир Федосеев и пианистка Александра Масалева выступили с гастролями в Софии

СОФИЯ, 7 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Дирижер, руководитель Большого симфонического оркестра (БСО) им. Чайковского, народный артист СССР Владимир Федосеев и пианистка Александра Масалева выступили в четверг в Болгарии. Под управлением Федосеева оркестр Софийской филармонии исполнил музыку Петра Чайковского - фрагменты оперы "Евгений Онегин" и симфонию номер 6 - "Патетическую", а вместе с Масалевой - сюиту для фортепьяно с оркестром Алексея Шора "Путевые заметки".

"Играть концерт перед публикой было очень приятно, совершенно другие эмоции и другое ощущение, гораздо больше волнения и адреналина. В Болгарии у меня двойной дебют - впервые выступаю в этой стране и впервые с Владимиром Федосеевым, мы с ним познакомились во время репетиции в Софии. Он потрясающий дирижер и человек, мы практически сразу поняли друг друга. Очень понравился оркестр Софийской филармонии, у нас с болгарскими музыкантами сразу установилось полное взаимопонимание", - рассказала корр. ТАСС российская пианистка.

Масалева отметила, что пандемия коронавируса заметно отразилась на ее гастрольной программе - практически все концерты были перенесены на более позднее время. "Пришлось довольно долго сидеть без выступлений, но сейчас ситуация нормализуется - после Болгарии меня ждут два концерта в России, а потом и в Германии, - рассказала она. - София мне понравилась, это совершенно другой город, не похожий на родной Санкт-Петербург. Еще мне понравилось большое количество книжных магазинов, гораздо больше, чем в городе на Неве. Просто было здорово".

Владимир Федосеев в интервью Болгарскому национальному телевидению назвал оркестр Софийской филармонии великолепным. "Очень рад, что имел возможность посетить Болгарию. Оркестр филармонии - великолепен. Их способ исполнения музыкальных произведений очень интересен, они умеют строить музыкальные фразы так, чтобы получается песня и это очень близко нашей российской душевности, это подтверждает, что наши два народа очень близки духовно. Я очень рад, что смог выйти на сцену перед болгарской публикой и представить Чайковского", - поделился маэстро.