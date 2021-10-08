Актер Леонид Куравлев отмечает 85-летний юбилей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву, который известен зрителям по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), "Афоня" (1975) и многим другим, в пятницу исполняется 85 лет. Всего за годы творчества актер сыграл свыше 200 ролей в кино и сериалах.

"Леонид Куравлев - выдающийся советский и российский актер, думаю, один из лучших актеров в нашем кинематографе за всю историю, очень самобытный и своеобразный. Он играл совершенно разные роли, у него много комических и в то же время драматических, трагических ролей. Он украшает любой фильм. Я имел честь с ним работать, в моей картине "Мы из джаза" (1983) он сыграл небольшую роль, но сделал это очень интересно, в ленте "Дамы приглашают кавалеров" (1980), к которой я писал сценарий, исполнил одну из главных ролей", - рассказал ТАСС гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Он назвал Куравлева человеком необыкновенного обаяния и порядочности, а также пожелал артисту крепкого здоровья. "Я им восхищаюсь и люблю его огромный талант", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам народного артиста России Евгения Стеблова, Куравлев "несет позитив в искусстве", что ему самому очень близко. "Мы с ним партнерствовали на картине "Урок литературы" (1968), у меня осталось доброе впечатление. Он был профессионалом до мозга костей уже тогда, а это было достаточно давно. Сейчас тем более, опытный человек. Дай ему Бог здоровья", - поделился актер.

Сам юбиляр много лет назад принял решение не общаться с прессой.

Об актере

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Он поступил на актерское отделение ВГИКа со второй попытки, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. После окончания вуза Куравлев поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.

Дебют Куравлева в кино состоялся в 1958 году: он сыграл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной работой для него стал фильм "Мичман Панин" (1960) Михаила Швейцера.

Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.