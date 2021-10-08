В Третьяковской галерее открывается выставка гравюр на металле

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея 8 октября открывает выставку "Миры гравюры на металле", продолжающую серию показов произведений, выполненных в различных видах гравировального искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

"Особенность этой выставки и вообще всей этой серии выставок в том, что мы не показываем эволюцию гравюры, в данном случае гравюры на металле. А здесь представлены произведения, если говорить о русских мастерах, от XVIII века до конца XX столетия. Есть еще предшественники - иностранные мастера, работы которых вы тоже здесь увидите", - рассказала заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Карпова.

Выставка, по ее словам, прежде всего показывает возможности этой техники, мастерство русских граверов. "В основном это черно-белый мир гравюр на металле. Но ей доступны и возможности использования цвета. И один зал нашей выставки посвящен цветной гравюре", - добавила Карпова. Она отметила, что представлены довольно хрупкие экспонаты, которые могут экспонироваться недолго - от трех до пяти месяцев.

Это второй проект серии "Материалы и техники гравюры". Первая проходила в 2015-2016 годах и была посвящена гравюре на дереве. Также выставка входит в цикл "Третьяковская галерея открывает свои запасники". Экспозиция включает более 200 произведений зарубежных и российских граверов, есть как известные произведения из собрания галереи, так и выставляющиеся впервые. В экспозицию также вошли инструменты, гравированные доски и офортный станок, предоставленный отделением Московского союза художников - студией "Московский эстамп".

Как рассказала ТАСС куратор выставки, старший научный сотрудник отдела графики XX века галереи Людмила Смирнова, разделение по техникам сделали намеренно. Выставочная экспозиция демонстрирует многообразие художественных возможностей гравюры на металле.

"В свое время гравюра на металле имела репродукционное направление. Делали в гравюре на металле живописные произведения, то есть композицию передавали в графическом варианте, печатали, и все это имело распространение. Но начиная с конца XIX - начала XX века эта гравюра - не только гравюра на металле, но и гравюра на дереве и т. д. - преодолела свою подчиненную роль и стала творческой гравюрой. Художники себя выражали таким образом. И здесь почерк каждого художника прослеживается", - пояснила Людмила Смирнова. Выставка будет открыта до 15 мая 2022 года.